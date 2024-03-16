場邊人語／勇士補強 有勞老薑

美國職棒大聯盟（MLB) 亞特蘭大勇士 隊，3月14日午後在佛羅里達州春訓基地宣布，和現年35歲的外野手杜沃（Adam Lynn Duvall）三度結緣，簽訂為期1年總價300萬元的合約。

杜沃右投右打，攻擊端能够勝任指定打擊，防守端並且還可以擔當防守中外野、左外野、右外野，甚至一壘。

勇士隊在即將展開的例行賽季，計畫調度杜沃和現年24歲，左投左打的克蘭尼奇（Jarred Robert Kelenic）鎮守左外野。克蘭尼奇是於。2023年12月3日才由西雅圖水手隊被交易到勇士隊。

杜沃身高6呎1吋，路易斯維爾大學校友，2014年6月26日在大聯盟亮相，一直在國家聯會球隊效力。

他曾經於2021年代表亞特蘭大勇士隊，在季後賽第3輪對抗休士頓太空人隊，爭奪年度總冠軍榮銜；他個人扮演關鍵角色，在6場系列比賽之中擊出過5支安打2支全壘打，其中一次是滿壘全壘打，得到6個打點。

杜沃曾經於2018年到2020年球季，穿著亞特蘭大勇士隊制服出賽131次；2021年到2022年期間，他也代表勇士隊出戰141次。

勇士隊將於3月28日和費城 費城人隊對壘，從此展開爭奪大聯盟國家聯會東區小組七連霸的征程。