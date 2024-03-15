場邊人語／士氣正隆 車城屠龍

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彭廣揚

在美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA)  東部戰區15支球隊之中，排名14的底特律活塞隊，3月13日晚間在密西根州的主場，以113比104擊退來自加拿大多倫多的暴龍隊，取得例行賽季第二次二連勝成績。

活塞隊目前在例行賽程已經比賽過65場，這是第12次傳岀捷報。

底特律活塞隊曾經從2023年10月30日到12月28日之間，連續28次出場比賽都是落敗結局，整個球季一直到2024年2月7日和8日，才在客場拿下二連勝。

活塞隊現年僅20歲的先發中鋒杜倫（Jalen Montez Duren）此戰雖然只上陣28分鐘18秒，9次出手投籃命中8次，命中率88.9%，全場攻下24分，10次罰球8次得分；還有23個籃板球5次助攻1次抄截，是全隊得分最高者。

杜倫身高6呎10吋，曾經於1月28日午後在主場迎戰奧克拉荷馬城雷霆隊時，出賽30分鐘36秒，得到22分21個籃板球6次助攻1次火鍋，拿到職籃生涯首度單場雙二十的難得成績。

奧克拉荷馬城雷霆隊是本季大聯盟西部戰區奪標熱門球隊；活塞隊能夠取勝雷霆隊意義重大，因為這是全隊在本季首次和獲勝率五成以上的球隊交鋒得勝，同時也是大聯盟史頁中，第2支獲勝率低於15%的隊伍，能夠取勝獲勝率超過70%的球隊。

密西根州 加拿大 NBA

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