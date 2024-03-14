場邊人語／費城乏力 尼克得益

3月10日，紐約尼克隊在和費城 76人隊在紐約市 交手時，共同撰寫美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA)本賽季單場最低得分（152分）的紀錄之後，12日晚間雙方再度在紐約市交手，全場共得到185分，依然表現差強人意。

尼克隊當晩是在1萬9812名主場球迷鼓噪之下，以106比79輕鬆地擊敗來自賓夕法尼亞州費城的76人隊，拿到例行賽季65戰第38勝。

紐約尼克隊於2023-24年度球季，和費城76人隊交手4次，尼克隊的戰績是4戰3勝；76人隊自從1月5日對抗尼克隊以來，四次單場得分都沒有超越雙位數，最高得分只有96分。

目前在大聯盟東部戰區15支球隊的排名，尼克隊僅落後於波士頓 塞爾蒂克隊、密爾瓦基公鹿隊和克里夫蘭騎士隊，76人隊則是排名第七。

76人隊當晩團隊投籃命中率為37.5%，三分球命中率24.2%，有31次籃板球和8次失誤。尼克隊團隊投籃命中率有50.6%，三分球命中率35%，有51次籃板球和13次失誤。76人隊全場沒有領先過，尼克隊曾經最多領先33分。

尼克隊的先發得分後衛哈特（Joshua Aaron Hart)此戰上陣39分鐘4秒，16次出手投籃命中8次，命中率50%，全場攻下20分，三分球投6中1，4次罰球3次得分；還有19個籃板球10次助攻1次抄截1次火鍋，是全隊得分最高者。

這是哈特在本賽季第四次演出「大三元」。