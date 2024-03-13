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場邊人語／尼克低分 捷報無份

彭廣揚

紐約尼克隊和費城76人隊於3月10日晚間在紐約市交手；雙方全場總共才得到152分，共同撰寫美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA)這個例行賽季單場得分最低的紀錄。

尼克隊當晩是在1萬9812名主場球迷關注之下，以73：79落敗於來自賓夕法尼亞州費城的76人隊，苦吞例行賽季64戰第27敗，並且造成雙方歷年471次對陣以來的第264次失利。

尼克隊在全場的比賽之中，有3節的比賽只有最多得到17分，而76人隊在第一節和第四節，只有分別得到15分和16分。76人隊在上半場結束時，是以37比31領先尼克隊；這是大聯盟的例行賽程少見的半場結果。

2019年3月30日晚間，波特蘭拓荒者隊在密西根州客場對抗底特律活塞隊時，上半場曾經僅以34：31領先。

紐約尼克隊2023-24年度球季，預定和費城76人隊交手4次；尼克隊目前的戰績是3戰2勝。

76人隊當晩團隊投籃命中率為38.8%，三分球命中率30%，有47次籃板球和15次失誤。尼克隊團隊投籃命中率只有32.5%，三分球命中率22.5%，有50次籃板球和21次失誤。76人隊一度領先10分；尼克隊曾經最多領先5分。

費城 紐約市 密西根州

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