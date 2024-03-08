場邊人語／多明尼加 球星之家

同樣屬於美國職棒大聯盟（MLB)美國聯會東區小組的坦帕灣光芒隊和波士頓 紅襪隊，3月9日和10日將移師多明尼加首都聖多明哥進行兩場表演賽。

這是由美國職棒大聯盟主辦的第四屆多明尼加系列賽。

雖然是在這次春訓期間舉行熱身比賽，多明尼加的球迷還是有機會近距離觀賞部分球星的表現，包括波士頓紅襪隊右投左打的三壘手狄佛斯（Rafael Devers Calcaño）、紅襪隊日本籍左外野手和指定打擊吉田正尚（Masataka Yoshida）、光芒隊古巴籍內野手狄亞茲（Yandy DíazFernández ），以及光芒隊右投右打的左外野手阿羅薩雷納（Randy Lia Arozarena González）。

棒球是多明尼加本地運動、娛樂、文化、經濟甚至政治熱門話題；在美國職業棒球運動天地呈現多元面貌時，來自多明尼加的球員人數眾多，目前現役球員人數達到171人，已經成為大聯盟在美國境外人才主要來源。

歷年以來，已經有四名多明尼加球星，入列棒球名人堂，他們是曾經效力於舊金山巨人隊14個球季的右投手馬立喬（Juan Antonio Marichal Sánchez ）、曾經為波士頓紅襪隊跨刀7個球季的右投手馬丁尼茲（Pedro Jaime Martínez)、曾經代表加拿大 蒙特利爾博覽會隊的右外野手老葛雷諾(Vladimir Guerrero Alvino)以及代表波士頓紅襪隊14個球季的指定打擊歐提茲（David Américo Ortiz Arias）。

第一屆多明尼加系列賽是於1999年舉行，遠征的兩支隊伍加拿大蒙特利爾博覽會隊和紐約大都會隊；第二屆系列賽是2000年舉行，與賽雙方是波士頓紅襪隊和休士頓太空人 隊；第三届系列赛是於2020年舉行，由底特律老虎隊和明尼蘇達雙城隊對壘。