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30多年來僅見 中國人大宣布取消「總理記者會」

場邊人語／破網四萬 還沒有完

彭廣揚

身價10億美元以上，現年39歲的洛杉磯湖人隊小前鋒詹姆斯（LeBron Raymone James  Sr.)，最近5場比賽，每次至少獲得25分；3月2日晚間在主場迎戰科羅拉多州丹佛金塊隊，也就是例行賽季第54次先發登場，全場斬獲26分，雖然沒有能夠帶領球隊拿到本季第30次勝利，還是在比賽進入到上半場第二節時，突破個人在職業籃球運動天地累積得到4萬分。

現場有1萬8997名球迷見證歷史。

詹姆斯身高6呎9吋，20次當選全明星，於2003年10月29日在大聯盟代表克里夫蘭騎士隊亮相，在客場對抗加州沙加緬度國王隊，全場上陣42分鐘50秒獲得25分。

他至今已經參加1475場例行賽事和282場季後賽事。他在北美地區的男子職業籃球運動天地，共有14次出場，每次至少獲得50分。

詹姆斯是美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA)史頁中唯一的球員，在對抗30支大聯盟所屬球隊時，都曾經單場至少收獲40分。他從參加聯賽以來，除了2015-16球季以外，每個例行賽季都至少有一次單場的收穫達到40分。

詹姆斯也是大聯盟現役球員年齡最長者，他在大聯盟3支球隊效力21個球季之後，場均得分仍然是雙位數。大聯盟最近一次有類似的前例，是於2002-03年球季，由猶他爵士隊時年40歲的組織後衛史塔頓(John  Houston Stockton)創寫場均10.8分紀錄。

詹姆斯至今在大聯盟累積得到的總分，已經跨越3萬9498分的門檻；這個數字是已經入列籃球名人堂，波士頓塞爾蒂克隊前鋒柏德（Larry Joe  Bird ）和洛杉磯湖人隊後衛強森(Earvin "Magic" Johnson Jr.)兩人職業籃球生涯得分總和。

洛杉磯 湖人 加州

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