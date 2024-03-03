場邊人語／韓援暖身 印象頗深

屬於美國職棒大聯盟（MLB) 國家聯會西區小組的舊金山 巨人隊，近日補強來自南韓 的中外野手李政厚（Jung Hoo Lee)；他在春訓期間，立即在實戰打擊和迅速跑壘方面，留給球隊教練團和球迷深刻印象。

李政厚現年25歲，於日本愛知縣名古屋出生，身高6呎1吋，是右投左打，擅長仔細選球和揮棒。他是於2023年12月12日和舊金山巨人隊，簽訂為期6年總價1億1300萬美金的合約。

他於2月29日午後，在春訓基地代表巨人隊出戰亞利桑納州響尾蛇隊時，3個打席分別擊出一支二壘安打和一支右外野方向418英呎遠的陽春全壘打。

這是李政厚在春訓期間第二次擔任先發開路先鋒。他原來在休季期間只能借助投球機器，模擬美國職棒大聯盟投手的球路和球速；舊金山巨人隊因此希望他在春季訓練期間，爭取更多實戰機會，面對身材高大、放球點偏高的大聯盟投手群。

來自南韓的職業棒球選手，最近成功地飄洋過海抵達美國，並且和美國職棒大聯盟簽訂超過千萬美金的合約，是聖地牙哥 教士隊的游擊手金河成（Ha-Seong Kim)。

金河成現年28歲，右投右打，是在2020年12月28日和加州聖地牙哥教士隊簽訂為期4年總價2800萬美元的合約。