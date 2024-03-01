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場邊人語／浪花兄弟 各有天地

彭廣揚

金州勇士隊的「浪花兄弟」（Splash Brothers），如今分別從先發和替補陣容出發，發揮攻堅力量。

現年35歲的金州勇士隊組織後衛柯瑞（Stephen Curry），2月27日晚間走訪華盛頓巫師隊，全場16次三分球出手只有4次破網，但是他在上半場出賽14分鐘57秒，投籃卻一次都沒有得手。

柯瑞自從於2009年10月28日展開職業籃球生涯至今，共有16次參加比賽，在上半場繳出白卷。

勇士隊於終場是以123：112獲勝，這是自從2月2日以來，勇士隊第10次捷報。勇士隊在最近14次對抗巫師隊，有11次凱旋而歸。

柯瑞在上半場前7次出手投籃都沒有破網，其中有6次是嘗試三分球出手；還有3次三分球遠射竟然「吃麵包」（籃外空心）。他是在下半場開賽53秒之後，才以一記三分球得分。

柯瑞最近一次以先發身分參加例行比賽，卻在上半場繳出白卷，是在2012年12月23日晚間於客場對抗丹佛金塊隊時；他在當晚的下半場也只不過獲得6分。

他唯一一次以先發身分參加季後比賽，並且在上半場沒有任何收穫，是於2019年5月10日晚間在客場對抗德州休士頓火箭隊時；他當天晚上在下半場收火33分。

柯瑞的隊友，金州勇士隊的34歲得分後衛湯普森（Klay Thompson），從2月15日起由先發任務轉換成替換角色。他於27日由板凳出發，上陣27分鐘18秒，爲全隊在場最久的替補球員，也是雙方得分次高者；16次出手投籃命中9次，命中率56.3%，全場攻下25分，三分球投11中6，命中率54.5%，1次罰球1次得分，命中率100%，還有3個籃板球4次助攻。

勇士 柯瑞 德州

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