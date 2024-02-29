場邊人語／壓哨助攻 擦板立功

距離比賽終結還有2.8秒，紐約尼克隊得分後衛哈特（Josh Hart ），在前場接應隊友的助攻，以籃下擦板得到2分，引領球隊勝出。

現年28歲，身高6呎4时的哈特，在這場比賽中，上陣41分鐘57秒，得到23分、8籃板球、6次助攻、2次抄截、1次火鍋。

2月26日晚間，尼克隊在1萬9303名主場球迷關注之下，以113：111擊敗到訪的底特律活塞隊，拿到例行賽58戰第35勝，這也是雙方歷年396次對陣以來，活塞隊的第220次失利。

活塞隊自從月10日以來，已連續6場失敗。活塞隊自2019年11月6日打敗尼克隊後，在雙方對抗中，已連續14敗。

尼克隊的左撇先發後衛布朗森（Jalen Brunson）最近5次出賽，有3次全場得到30分以上，最少有21分收穫。

他此戰上場39分鐘36秒，26次出手投籃命中11次，命中率42.3%，全場攻下35分（上半場得到17分），三分球投11中3，11次罰球10次得分；還有1個籃板球、12次助攻，是全隊得分最高者。

布朗森在這個球季，已24次單場至少得到30分。在尼克隊歷史中，自從1965-66球季以來，布朗森是第一位球員，在例行賽季前50場比賽，三分球投籃累積有21次單場至少得到30分。