場邊人語／尼克攻防 主場無方

紐約尼克隊於2月8日到14日，連續輸給達拉斯獨行俠隊、印第安納溜馬隊、休士頓火箭隊和奧蘭多魔術，直到2月22日才取勝費城 七六人隊。

2月24日晚間，尼克隊在1萬9812名主場球迷關注之下，以102比116落敗於麻州波士頓 塞爾蒂克隊，拿到例行賽季57戰第23敗，並且造成雙方歷年493次對陣以來的第304次失利。

紐約尼克隊2023-24年度球季，預定和波士頓塞爾蒂克隊交手5次；尼克隊自從2023年10月25日以來，已經4次對抗塞爾蒂克隊失利。

現年27歲，身高6呎6吋，3次當選全明星的塞爾提克隊得分後衛布朗（Jaylen Marselles Brown ），2016年10月26日在大聯；他最近5次出場比賽，每次至少得到18分；當晚上陣34分鐘57秒，獲得全隊最多的30分（上半場就收穫20分）、8個籃板球和3次助攻1次抄截。

尼克隊的左撇先發組織後衛布朗森（Jalen Marquis Brunson)最近5次出賽，有3次全場得到30分以上。此戰上陣37分鐘34秒，25次出手投籃命中12次，命中率48%，全場攻下34分（上半場得到19分），三分球投9中2，6次罰球6次得分；還有3個籃板球9次助攻，是全隊得分最高者。布朗森在這個球季，已經有23次單場至少得到30分。

波士頓塞爾蒂克隊是美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA)30支球隊中，目前戰績最佳的隊伍；該隊自從2月4日以來，已經連續8次傳來捷報。