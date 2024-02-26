我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷頂尖甘恩高中又傳華裔女學生臥軌 學校曾被指像「高壓鍋」

房屋險保費愈飆愈高 最貴的佛州去年平均漲9213元

場邊人語／尼克攻防 主場無方

彭廣揚

紐約尼克隊於2月8日到14日，連續輸給達拉斯獨行俠隊、印第安納溜馬隊、休士頓火箭隊和奧蘭多魔術，直到2月22日才取勝費城七六人隊。

2月24日晚間，尼克隊在1萬9812名主場球迷關注之下，以102比116落敗於麻州波士頓塞爾蒂克隊，拿到例行賽季57戰第23敗，並且造成雙方歷年493次對陣以來的第304次失利。

紐約尼克隊2023-24年度球季，預定和波士頓塞爾蒂克隊交手5次；尼克隊自從2023年10月25日以來，已經4次對抗塞爾蒂克隊失利。

現年27歲，身高6呎6吋，3次當選全明星的塞爾提克隊得分後衛布朗（Jaylen Marselles Brown ），2016年10月26日在大聯；他最近5次出場比賽，每次至少得到18分；當晚上陣34分鐘57秒，獲得全隊最多的30分（上半場就收穫20分）、8個籃板球和3次助攻1次抄截。

尼克隊的左撇先發組織後衛布朗森（Jalen Marquis Brunson)最近5次出賽，有3次全場得到30分以上。此戰上陣37分鐘34秒，25次出手投籃命中12次，命中率48%，全場攻下34分（上半場得到19分），三分球投9中2，6次罰球6次得分；還有3個籃板球9次助攻，是全隊得分最高者。布朗森在這個球季，已經有23次單場至少得到30分。

波士頓塞爾蒂克隊是美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA)30支球隊中，目前戰績最佳的隊伍；該隊自從2月4日以來，已經連續8次傳來捷報。

波士頓 費城 麻州

上一則

NBA／熱火鵜鶘大亂鬥懲處出爐 巴特勒損失26萬元

下一則

NFL／遲友駿約滿 比爾應加薪留人

延伸閱讀

NBA／尼克雙重火力中止4連敗 76人羅瑞費城首秀失利

NBA／尼克雙重火力中止4連敗 76人羅瑞費城首秀失利
NBA／裁判承認爭議誤判 尼克烏龍輸球教練喊難接受

NBA／裁判承認爭議誤判 尼克烏龍輸球教練喊難接受
NBA史上第一人 尼克後衛連20場沒得分寫進維基百科

NBA史上第一人 尼克後衛連20場沒得分寫進維基百科
NBA／戴維斯回歸助陣 里夫斯末節發威斬斷尼克9連勝

NBA／戴維斯回歸助陣 里夫斯末節發威斬斷尼克9連勝

熱門新聞

道奇選手大谷翔平。（美聯社）

MLB／大谷翔平還沒出賽就吸票 道奇高層嚇到：從沒看過

2024-02-23 21:47
羅密歐貝克漢（左）被稱為昔日「足球金童」老爸大衛最帥的兒子。圖／摘自IG

貝克漢家最帥次男羅密歐 和模特兒女友鬧翻分手？

2024-02-25 11:18
中華職棒啦啦隊文化躍上大聯盟官網，今天以長文報導啦啦隊女孩如何改變台灣棒球。（聯合報系資料照）

台式應援躍上MLB官網 「女孩如充電線帶來能量」

2024-02-23 15:18
菜鳥波傑姆斯基本季成勇士亮點，不過他的進步自家人其實並不意外。（路透）

NBA／一對一贏過柯瑞、保羅 勇士菜鳥崛起自家人不意外

2024-02-21 01:19
大谷翔平（右）為道奇隊拍攝個人照片，新球衣疑似讓大谷的內褲若隱若現，引發討論。（美聯社）

大谷內褲被看光？ MLB新球衣變「透視褲」負評如潮

2024-02-23 00:09

NBA明星賽／飛過「俠客」歐尼爾 麥克朗：約好讓前輩把手放頭上

2024-02-18 02:30

超人氣

更多 >
傳英王罹癌「比想像中危險」 繼位計畫悄展開

傳英王罹癌「比想像中危險」 繼位計畫悄展開
70年代花旦李影摔倒 在加拿大離世 享壽70歲

70年代花旦李影摔倒 在加拿大離世 享壽70歲
華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部

華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部
華人走線客怨交培訓費 卻沒保證有工作 仲介：沒這種承諾

華人走線客怨交培訓費 卻沒保證有工作 仲介：沒這種承諾
娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏

娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏