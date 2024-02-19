場邊人語／紅襪開路 選擇出爐

職業棒球隊的場上開路先鋒，顧名思義，就是身先袍襗的攻堅力量，事關開局就能把握機會上壘，或者頓時開啟球隊上半段打擊力量發揮。

雖然波士頓 紅襪隊預定於2月22日起，才開始進行團隊春季訓練；紅襪隊的總教練柯拉（Jose Alexander Cora ）表示，根據既有的作戰表現紀錄，已經幾乎確定這個球季賽程的開路先鋒，是現年27歲的中外野手杜蘭（Jarren William Duran）。

如果一切如願，杜蘭預定於3月28日晚間在華盛頓州 西雅圖，代表紅襪隊先發岀場對抗水手隊。

杜蘭在去年例行賽季開幕日，並沒有成功地列入作戰名單。

紅襪隊於1901年成軍，累積戰績9874勝9182敗，25次晉級季後賽，9次榮獲大聯盟年度總冠軍。2022、2023年的連續兩年，紅襪隊戰績都是78勝84敗。

杜蘭身高6呎2吋，右投左打，是長灘加州大學 校友，2021年7月17日在美國職棒大聯盟（MLB)正式亮相。

他効力波士頓紅襪隊3年期間，共出賽193場有697打席 643打數，擊出166支安打51支二壘安打7支三壘安打13 支全壘打、33次盜壘成功4次盜壘失敗，得到86分有67分打點。

在2023年5月15日到8月11日之間，杜蘭曾經有過35次擔任紅襪隊開路先鋒的機會；這段期間他共擊出過45支安打，包括16支二壘安打、2支三壘安打、5支全壘打，得到25分，場均打擊率.319，遭到對方三振33次和7次四壞球保送、12次盗壘成功。

由於杜蘭跑壘的速度極快，他也是大聯盟目前少數擅長以快腿，將一壘安打事實轉變成二壘安打局面的球員。