場邊人語／球星表演 百看不厭

第73屆美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA）全明星表演賽，2月18日晚間在印地安納州印地安納亞波斯的甘布里奇球場(Gainbridge Fieldhouse)舉行。

本屆表演賽的主要相關活動，自從2月16日就已經開始，內容包括大眾傳播媒體和社交媒體採訪日、「明日之星」(Rising Stars)練球及對抗籃球名人堂人物專訪、全明星賽的名人賽、全明星練球、懷舊經典賽（HBCU Classic)、大聯盟執行長現場記者會、技巧大賽（Kia Skills Challenge)、三分球計時計分大賽（Starry 3-Point Contest）、灌籃大賽（AT&T Slam Dunk）、大聯盟傳奇人物早午餐會，以及大聯盟所屬的G發展聯盟表演賽（G League Up Next Game ）。

大聯盟為了持續改善全明星表演賽的競爭性，今年重新調整比賽隊伍的組成方式，再次強調大聯盟的西部戰區和東部戰區，在人才、訓練、表現、戰果方面有著明顯對比。

大聯盟最近一次以東、西區對抗的方式舉行全明星賽，是於2017年2月19日晚間在路易斯安納州紐奧良，結果西區隊以192比182勝出。當時代表紐奧良鵜鶘隊的大前鋒戴維斯(Anthony Marshon Davis Jr.)，個人上陣31分鐘50秒，收穫多達52分。

2016年2月14日在加拿大 多倫多的加拿大航空球場（Air Canada Centre）所舉行的大聯盟全明星比賽，西區戰隊終場是以196比173取勝。西區戰隊當晚有9名球員得分達到雙位數；代表金州勇士 隊的後衛柯瑞 （Wardell Stephen Curry II ），個人獨得26分。