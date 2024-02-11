場邊人語／勇士遮陽 絕殺好樣

屬於美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA)的金州勇士 隊組織後衛柯瑞 （Stephen Curry），2月10日晚間在主場對抗來自亞利桑納州 鳳凰城的太陽隊，全場16次三分球出手9次破網，再次上演遠射秀，其中包括終場前2秒完成一記33英呎遠的關鍵三分球。

金州勇士隊於2月2日起，連續4次在客場作客都回傳捷報，這是首次在主場勝利。

現年35歲的柯瑞在10日的比賽中，又表現了他的遠射功夫，在上半場就以17分鐘36秒的上陣時間，3次三分球得手，個人全場收穫30分，協助勇士隊以113比112險勝對方。

太陽隊自從2023年10月24日以來，3次岀賽都取勝勇士隊，歷年來和勇士隊交手263次，戰績為150勝113敗。

這是柯瑞自從2009年10月28日在大聯盟亮相以來，第10次扮演「關鍵時刻」射手；也就是在比賽終結之前5秒鐘之內投出致勝球。

柯瑞在這場比賽2次罰球1次命中；他曾經在今年1月5日到2月8日之間寫下連續罰球得到49分的成績。他個人歷年來連續罰球得分的紀錄，是於2019年3月27日到2021年1月3日之間，連續80次罰球得分。