我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「不能沒有彼此」荷蘭93歲前總理與妻手牽手安樂死

心理學教授變建築師 華裔餘葛瑞花3年重現維多利亞古建築

場邊人語／勇士柯瑞 長射猛銳

彭廣揚

第73屆NBA全明星表演賽，預定2月18日在印地安納州甘布里奇球場(Gainbridge Fieldhouse)舉行；列名替補陣容的金州勇士隊組織後衛柯瑞（Stephen Curry），2月8日晚間走訪印地安納溜馬隊，全場16次三分球出手11次破網，提前上演遠射秀。

金州勇士隊於2月2日起，連續5次在客場作客，至今獲得4次捷報。

現年35歲的柯瑞在2日的比賽中，演出了他的小球功夫，在上半場就以16分鐘38秒的上陣時間，8次三分球得手，其中7次是連續中的；個人收穫29分，並且爭取管控球隊進攻節奏，協助勇士隊以131比109勝出。

他剛剛於2023年12月16日，成為大聯盟有史以來第一位三分球投籃得分超過3500次（3615次）的球星。

柯瑞曾經於2月3日在喬治亞州亞特蘭大出賽老鷹隊時，全場有23次三分球嘗試，10次得分。

柯瑞本季已經有5次單場至少得到40分。

他於8日上陣30分鐘6秒，爲全隊在場時間第三久者，也是雙方得分最高者；22次出手投籃命中15次，命中率68.2%，全場攻下42分，三分球投16中11，命中率68.8%，2次罰球1次得分，還有2個籃板球2次助攻1次火鍋。

柯瑞 勇士 喬治亞州

上一則

超級盃美東晚6點半登場 亞瑟小子中場秀、泰勒絲趕場秀也吸睛

下一則

場邊人語／國王揮兵 金塊難拚

延伸閱讀

NBA／柯瑞11記三分神射 堆高紀錄 連創多項里程碑

NBA／柯瑞11記三分神射 堆高紀錄 連創多項里程碑
NBA／史上首見 柯瑞生涯累積3600顆三分球 下季拚4千大關

NBA／史上首見 柯瑞生涯累積3600顆三分球 下季拚4千大關
NBA／柯瑞60分里程「悲」 勇士延長賽仍遭老鷹啄傷

NBA／柯瑞60分里程「悲」 勇士延長賽仍遭老鷹啄傷
NBA／柯瑞飆60分仍輸球 勇士教頭坦言「感覺很差」

NBA／柯瑞飆60分仍輸球 勇士教頭坦言「感覺很差」

熱門新聞

「阿根廷球王」梅西昨天在出戰日本神戶勝利船的友誼賽下半場替補上陣，引起中國球迷不滿。(路透)

梅西挨轟辱華 日媒體人：中國和香港球迷太玻璃心了

2024-02-07 18:58
阿根廷「球王」梅西在香港未能親自下場比賽風波持續延燒，使得阿根廷國家足球隊下月在中國的兩場友誼賽均告吹。（路透）

足球／中友誼賽全告吹 北京足協：無舉辦梅西參加相關比賽計畫

2024-02-10 07:50
阿根廷球王梅西（Lionel Messi）日前在香港舉行比賽中沒有上陣，引起民眾不滿。圖為現場一個被放倒的梅西立牌。（美聯社）

梅西香港賽事缺陣掀不滿 杭州取消阿根廷球隊友誼賽

2024-02-09 12:31
梅西(中)赴港友誼賽但未上場，球迷憤怒報以噓聲，並且大喊退錢。(路透)

梅西赴港友誼賽整場坐板凳 近4萬球迷狂噓喊退錢

2024-02-04 12:00
「阿根廷球王」梅西在香港友誼賽因傷未上陣，引起球迷不滿，香港主辦單位宣布將退一半門票費用。（路透）

足球／梅西風波延燒 香港主辦將退一半門票 反虧4300萬港元

2024-02-09 04:53
(取自微博)

梅西日本上陣 全場歡聲雷動 中國球迷狂酸「醫學奇蹟」

2024-02-07 14:15

超人氣

更多 >
男子飛行途中口鼻突噴血暴斃 空服員急把「屍體拖進廚房」等降落

男子飛行途中口鼻突噴血暴斃 空服員急把「屍體拖進廚房」等降落
搞砸劉謙春晚魔術秀 主持人尼格買提還原背後真相

搞砸劉謙春晚魔術秀 主持人尼格買提還原背後真相
艱辛來美 中國走線客又診斷罹癌

艱辛來美 中國走線客又診斷罹癌
何處是家／害怕有遺憾…她放棄綠卡回中國難題更多

何處是家／害怕有遺憾…她放棄綠卡回中國難題更多
驚人發現 西班牙出土3000年前寶物 科學家檢出1物質：來自外太空

驚人發現 西班牙出土3000年前寶物 科學家檢出1物質：來自外太空