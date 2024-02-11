場邊人語／勇士柯瑞 長射猛銳

第73屆NBA全明星表演賽，預定2月18日在印地安納州甘布里奇球場(Gainbridge Fieldhouse)舉行；列名替補陣容的金州勇士 隊組織後衛柯瑞 （Stephen Curry），2月8日晚間走訪印地安納溜馬隊，全場16次三分球出手11次破網，提前上演遠射秀。

金州勇士隊於2月2日起，連續5次在客場作客，至今獲得4次捷報。

現年35歲的柯瑞在2日的比賽中，演出了他的小球功夫，在上半場就以16分鐘38秒的上陣時間，8次三分球得手，其中7次是連續中的；個人收穫29分，並且爭取管控球隊進攻節奏，協助勇士隊以131比109勝出。

他剛剛於2023年12月16日，成為大聯盟有史以來第一位三分球投籃得分超過3500次（3615次）的球星。

柯瑞曾經於2月3日在喬治亞州 亞特蘭大出賽老鷹隊時，全場有23次三分球嘗試，10次得分。

柯瑞本季已經有5次單場至少得到40分。

他於8日上陣30分鐘6秒，爲全隊在場時間第三久者，也是雙方得分最高者；22次出手投籃命中15次，命中率68.2%，全場攻下42分，三分球投16中11，命中率68.8%，2次罰球1次得分，還有2個籃板球2次助攻1次火鍋。