場邊人語／國王揮兵 金塊難拚

48小時之內，沙加緬度國王隊 演出「盪鞦韆」，先是以13分之差不敵NBA戰績最差（6勝43負）的底特律活塞隊，接著以29分差擊敗志在衛冕總冠軍的丹佛金塊隊。

金塊隊本賽季排定4次遭遇國王隊，連續兩仗都是落敗結局。2023年12月2日在沙加緬度，金塊隊是以117：123飲恨，2月9日再在北加州 客場，當著1萬7832名球迷面前，以106：135敗北。

金塊隊當晩團隊投籃命中率為46.3%，三分球命中率34.5%，21次籃板球和35次失誤。國王隊團隊投籃命中率達到58.6%，三分球命中率50%，42次籃板球和16次失誤。國王隊一度領先32分。

現年27歲，身高6呎10吋，曾經3次當選全明星的國王隊先發立陶宛 裔大前鋒沙波尼斯(Domantas Sabonis)，上場30分鐘32秒，攻下17分和有17個籃板10次助攻1次抄截，成為主隊先發得分最多的球員。

這是沙波尼斯在這個賽季第16次獲得「大三元」，也是第34次連續出賽演出「兩雙」。

在國王隊史中，中鋒盧卡斯（Jerry Lucas），曾創寫連續46場賽事，每場都有「兩雙」的表現。

金塊隊28歲的6呎11吋先發中鋒柯約奇（Nikola Jokić），已經6次當選全明星，此役上陣29分鐘45秒，17次出手投籃9次破網，命中率52.9%，全場攻下23分，為全隊最高得分者。

他全場三分球投1中1罰球5次出手4次得分，還有8個籃板球7次助攻和3次抄截。