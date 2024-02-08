場邊人語／快艇駛過 老鷹受挫

NBA洛杉磯快艇 隊，2月5日走訪亞特蘭大 老鷹隊主場，雙方上半場以66：66平分秋色，快艇隊在終場以149：144勝岀，贏得1月31日以來，在客場連續第4次捷報。

這個球季，快艇隊在去年12月2日到12月20日之間，曾締寫連續9場勝利紀錄。其中12月16日晚間在洛杉磯，快艇隊曾以144：122擊敗紐約尼克隊。

快艇隊自1月1日以來，14次岀賽12次取勝。快艇隊歷年來和老鷹隊交手131次，戰績為50勝81敗。

快艇隊32歲小前鋒雷納德（Kawhi Leonard），曾6次當選全明星，此戰上陣37分鐘13秒，20次出手投籃命中13次，命中率65%，全場攻下36分，上半場就攻下14分，第四節又拿到13分；三分球投8中5，5次罰球5次得分；還有2個籃板球5次助攻，是全隊得分最高者。

雷納德最近5場比賽表現搶眼，每一場至少得到25分和3次助攻，累積18次罰球每次都得分，場均投籃命中率至少為50%。

快艇隊得分後衛哈登（James Harden），曾10次當選全明星，現年34歲，此戰上陣38分鐘30秒，14次出手投籃命中7次，命中率50%，全場攻下30分，上半場就攻下13分，第四節又拿到11分；三分球投9中6，10次罰球全部得分；還有8個籃板球10次助攻2次抄截1次火鍋，是全隊在場最久，得分次高者。