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場邊人語／世足决戰 落腳美東

彭廣揚

第23屆國際足協世界盃男子足球賽，預定於2026年6月11日到7月19日在美國、加拿大、墨西哥16個城市舉行；主辦單位2月4日宣布，決定選擇座落在美國東岸新澤西州東盧德福（East Rutherford）的大都會人壽球場（MetLife Stadium）作為總決賽場地。

這是自從1994年以來，北美地區首次有機會再主辦世界盃足球賽；來自南美的阿根廷隊是衛冕球隊。

位在德州達拉斯附近，2009年5月27日完工的美國電話暨電報公司球場（AT&T Stadium），原本是總決賽的熱門候選場地。

新澤西州的州長墨菲（Philip Murphy）及紐約市的市長亞當斯（Eric Adams）結伴熱烈歡迎這項有助城市經濟發展和觀光旅遊事業的好消息。墨菲曾經出過美國駐德國大使，是一名忠實的英式足球迷。

大都會人壽球場，距離紐約市曼哈坦有8公里，目前是美國職業美式足球球大聯盟（NFL）紐約巨人隊和紐約噴射機隊的雙主場。

大聯盟還有兩隊共用一處主場，就是洛杉磯電光隊和洛杉磯公羊隊，共用位於加州洛杉磯英格塢（Ingwood）的社會金融球場（SoFi Stadium）。

這處由大都會人壽保險公司取得冠名權的場館，於2007年9月15日破土興建，2010年4月10日完工啟用，占地210萬平方英呎，工程耗資16億美元，容量可以達到8萬2500人，現場4層看台有200個以上不同規格的套房，每個套房可以接待16到24名來賓。2023年7月23日，來自英超的曼聯和阿森納球隊在此舉行表演賽，就吸引了8萬2262名球迷捧場。

足球 新澤西州 大都會

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