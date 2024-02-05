場邊人語／湖人走埠 尼克失步

這只是現年39歲的詹姆斯（LeBron Raymone James Sr. ）職籃生涯第32次在紐約市曼哈頓麥迪臣廣場花園（Madison Square Garden)出戰。

紐約尼克隊於2月3日晚間，在1萬9812名主場球迷關注之下，以105比113落敗於加州洛杉磯湖人 隊，拿到例行賽季50戰第18敗。中斷自從1月17日以來的九連勝，並且成為雙方歷年299次對陣以來的第173次失利。

紐約尼克隊2023年征西有喜，曾經於12月18日晚間在加州洛杉磯以114比109擊敗湖人隊。

身高6呎9吋，20次當選全明星的湖人隊小前鋒詹姆斯，2003年10月29日在大聯盟亮相以來，目前面臨將在何處結束自己的職業籃球場上作戰生涯，包括是否投奔紐約尼克隊的選項。他當晚上陣40分鐘18秒，獲得全隊最多的24分、5個籃板球和5次助攻2次抄截1次火鍋。

湖人隊的先發得分後衛里夫斯（Austin Tyler Reaves）則上陣38分鐘47秒，得到22分6個籃板球7次助攻。

尼克隊的左撇先發組織後衛布朗森（Jalen Marquis Brunson)此戰上陣44分鐘43秒，31次出手投籃命中15次，命中率43.4%，全場攻下36分，三分球投6中1，6次罰球5次得分；還有6個籃板球10次助攻，是全隊得分最高者。布朗森在這個球季，已經有20次單場至少得到30分。