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場邊人語／美加冰球 冬奧有求

彭廣揚

北美冰球大聯盟（NHL)、北美冰球大聯盟球員工會、國際奧林匹克委員會（IOC)和國際冰球運動聯合會（IIHF)  於2月2日達成協議，准許北美冰球大聯盟的球員，可以在2026年2月6日起，於義大利米蘭舉行的第25屆冬季奧運會，以及2030年冬季奧運會期間，代表各個國家隊出賽。

北美冰球大聯盟目前有32支球隊，分散在美國和加拿大境內。波士頓棕熊隊、芝加哥黑鷹隊、底特律紅翼隊、紐約遊騎兵隊、加拿大多倫多楓葉隊、加拿大蒙特利爾法語加人隊，是球迷口中的「六大元老」。

北美冰球大聯盟的球員，最近一次出現在冬季奧運會會場，是於2014年俄羅斯索契冬奧會。至於大聯盟最近一次舉辦冰球世界盃，則是於2016年在加拿大東部安大略省的多倫多。換句話說，目前在北美冰球大聯盟效力的職業球員，至少已經有10年和相關國家代表隊無緣。

北美冰球大聯盟的球員，此次再獲准參加冬季奧運會競技之後，意味著部分同國籍、不同年齡層的明星球員有機會以袍澤方式並肩作戰。

他們之中的加拿大公民包括現年36歲，來自匹茲堡企鵝隊的中鋒考斯比（Sidney Patrick Crosby OC  ONS）、現年27歲，目前在加拿大愛德蒙吞油人隊職司中鋒的麥克達威（Connor Andrew  McDavid）、現年28歲，目前在科羅拉多州雪崩隊擔任中鋒的麥坎能（Nathan Raymond MacKinnon ）  、現年25歲，在科羅拉多州雪風隊擔任防守球員的馬卡（Cale Douglas Makar），以及現年18歲，效力於芝加哥黑鷹隊的中鋒貝達德（Connor  Bedard）。

而可能代表美國國家隊的大聯盟球員則為現年26歲 ，來自加拿大，多倫多楓葉隊的中鋒馬修斯（Auston Taylour Matthews ）、現年27歲，來自拉斯維加斯金武士隊的中鋒艾寇（John Robert "Jack" Eichel），以及現年25歲，擔任紐約遊騎兵隊防守球員的福克斯（Adam Fox）等。

包括索契冬奧會在內，來自北美冰球大聯盟的球員，曾經連續五屆出現於冬季奧運會競技場。

在索契舉行的冬奧會男子冰球項目，加拿大勇奪金牌，瑞典獲得銀牌，芬蘭和美國各居第三、第四名。

加拿大 奧運 科羅拉多州

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