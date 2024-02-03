場邊人語／金鶯換將 投手補強

美國職棒大聯盟（MLB）美聯東區的巴爾的摩金鶯隊，在宣布出讓部分球隊股權後，2月1日又做出重大人事決定，宣布以兩名頂尖新秀和密爾瓦基釀酒人隊交易，獲得曾於2021年球季奪下國聯最佳投手獎項的伯恩斯（Corbin Burnes），以補強球隊急需的前段輪值，及儲備季後賽 戰力。

伯恩斯在北加州 出生，現年29歲，身高6呎3吋，右投右打，2018年7月10日起，代表釀酒人隊在大聯盟出賽。

他在釀酒人隊效力6個球季，例行出賽167場（先發106次），投709.1局，戰績45勝27負，獲勝率62.5%，遭到對方擊出542支安打、75支全壘打，失掉275分、257責任失分，還有870次三振和206次四壞球保送，34次暴投、2次故意四壞球，場均防禦率3.26。

伯恩斯已三次當選全明星，在2023年球季先發出戰32次193.2局，200次三振對方66次四壞球保送；投出10勝8敗的成績，獲勝率55.6%。

最近三個球季，他都至少先發28場和167局，還至少有10場比賽勝投，以及單季至少製造200次三振出局。

在賓夕法尼亞州威廉波特出生的穆西納（Moose Mussina），於1987年6月1日由金鶯隊在選秀時挑中，1991年8月4日起加入大聯盟，2000年11月30日起投效紐約洋基 隊。

穆西納是金鶯隊在1990年代主力的右投手，效力球隊10個球季288場先發。他曾經在1995年球季先發32場，以19勝9負的戰績拿到美聯勝投王。他生涯戰績270勝153敗，場均防禦率3.68。他還曾經在1999年球季投出18勝7敗的戰績。

伯恩斯會不會在馬里蘭州創寫穆西納式的作戰紀錄？