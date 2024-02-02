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場邊人語／球星爭銜 女星搶前

彭廣揚

第58屆職業美式足球超級盃，預定於2月11日（星期日）下午，在內華達州拉斯維加斯舉行。這是超級盃比賽首次選擇在賭城的忠誠航空球場（Allegiant  Stadium）對陣。

前年2月2日，堪薩斯城酋長隊以31：20擊敗舊金山49人隊贏得總冠軍；因此酋長隊本屆是和舊敵相逢再戰沙場。

去年2月12日，酋長隊以38：35擊敗費城老鷹隊勇奪總冠軍；所以酋長隊本屆是舊情難忘志在衛冕。

不過，愈來愈多的球迷，除了將關愛的眼神，放在曾同時榮獲聯盟和超級盃最有價值球員的四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）身上，也不得不同時「追星 」，關注酋長隊邊鋒凱爾西（Travis Kelce），及他的高知名度流行音樂女友泰勒絲（Taylor Swift）。

男球星搭配女歌星，這是刺激任何職業運動球隊票房和聲量的大好消息，「英雄+美人」的故事雖然司空見慣，可是畢竟不是說想蹭就蹭的得當。

今年度超級盃舉行的日子，恰好是在中國農曆新年正月初二，也是泰勒絲的全球演唱會日本站閉幕之日。

在熱戀之中的泰勒斯，會不會在結束日本東京的演唱會之後，馬上搭乘私人飛機花費至少12個小時直奔太平洋彼岸的拉斯維加斯，及時扮演超級啦啦隊？這也是她的粉絲的懸念。

超級盃就是一場製造懸念的超級秀，比賽當天館內的你守我攻，總是敵不過你想和她想的。

超級盃 泰勒絲 日本

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