場邊人語／爵士變調 尼克走俏

經過四代傳承，紐約麥迪臣廣場花園（Madison Square Garden)，一直上演著精采的職籃比賽。紐約尼克隊於1月30日晚間，在1萬9133名主場球迷關注下，以118：103本季第二次擊敗猶他爵士隊，拿到例行賽48戰第31勝，並取得雙方歷年108次對陣以來的第53次勝利。

尼克隊自從1月17日來，取得八連勝，除了爵士隊外，還擊敗過休士頓 火箭隊、華盛頓DC巫師隊、加拿大多倫多暴龍隊、紐約布魯克林 籃網隊、丹佛金塊隊和夏洛特黃蜂隊。

NBA東區15支球隊，目前名列前三名的是波士頓 塞爾蒂克隊、密爾瓦基公鹿隊和紐約尼克隊。

尼克隊目前在壓制對方得分在百分之內，以及本身團隊籃板球方面表現卓越。

尼克隊的左撇先發組織後衛布朗森（Jalen Brunson）上陣38分鐘1秒，23次出手投籃命中10次，命中率43.5%，全場攻下29分，三分球投6中2，8次罰球7次得分；還有3個籃板球9次助攻1次火鍋，是全隊得分次高者。布朗森在這個球季，已經有18次單場至少得到30分。

尼克隊的先發大前鋒，身高6呎8吋的藍道（Juliusn Randle）負傷沒有登場。先發得分後衛，身高6呎4吋的廸文森佐(Donte DiVincenzo )此役上陣39分鐘23秒，投籃命中率50%，拿到全隊最高的33分，9次三分球和2次罰球都破網，還有5個籃板球4次助攻4次抄截1次火鍋。他在上半場攻下關鍵的19分和5個三分球。另外一名先發得分後衛，身高也是6呎4吋的哈特（Josh Hart)，在場時間多達42分鐘31秒，收穫10分。

布朗森和迪文森佐的三分球，目前是尼克隊球迷觀賞的最愛；布朗森三分球出手累積達到303次，有128次破網，命中率為42.2%；廸文森佐三分球累積出手319次，有136次得分，命中率為42.6%。