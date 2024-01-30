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場邊人語／熱火招惹 尼克炙熱

彭廣揚

紐約尼克隊27日晚間，在1萬9812名主場球迷關注之下，以125：109本季二度擊敗邁阿密熱火隊，拿到例行賽季46戰第29勝，這也是雙方歷年136次對陣以來的第71次勝利。

尼克隊自1月17日以來，連續6場取勝，除了熱火隊外，還擊敗過休士頓火箭隊、華盛頓巫師隊 、多倫多暴龍隊、布魯克林籃網隊和丹佛金塊隊。該隊本季曾於1月1日到1月9日獲得5連勝。

尼克隊的先發組織後衛布朗森（Jalen Brunson）上陣38分鐘16秒，爲全隊在場最久者，22次出手投籃命中12次，命中率54.5%，全場攻下32分，三分球投8中4，5次罰球4次得分；還有5個籃板球8次助攻1次抄截1次火鍋。

尼克隊的先發大前鋒，身高6呎8吋的藍道（Julius Randle）上陣32分鐘5秒，投籃命中率42.9 %，拿到全隊次高的19分，4次三分球和4次罰球都破網，還有9個籃板球3次助攻。他在下半場第三節攻下關鍵的11分和1個籃板球。

布朗森在下半場第四節就斬獲12分。他和隊友藍道並肩作戰，是NBA在這個賽季中，表現最傑出的搭檔，如今已經有5次出賽，兩人同場都至少獲得30分。

熱火隊現任總裁萊利（Pat Riley），現年78歲，曾出任洛杉磯湖人隊和紐約尼克隊總教練。

洛杉磯 休士頓 布魯克林

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