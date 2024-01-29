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場邊人語／表現優化 數字說話

彭廣揚

屬於美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA)的德州達拉斯獨行俠隊，1月26日晚間在喬治亞州亞特蘭大作客，以148比143制伏老鷹隊。獨行俠隊24歲的先發組織後衛唐西奇（Luka Doncic）獨得73分。

獨行俠隊的斯洛文尼亞籍先發組織後衛唐西奇，自從1月9日以來連續5場比賽，每場至少收穫31分。他曾經於2022年12月27日在主場對抗紐約尼克隊時，創寫個人單場收穫60分21個籃板球10次助攻的紀錄。

唐西奇當晚上陣44分鐘43秒，爲全隊在場最久者，33次出手投籃命中25次，命中率75.8%，全場攻下73分，三分球投13中8，16次罰球15次得分；還有10個籃板球7次助攻1次抄截。

他在下半場第四節12分鐘都在場，斬獲16分2個籃板球2次助攻。這是他第368次代表獨行俠隊出賽，也是本季第24次表演「兩雙」。

獨行俠隊剛剛於2023年12月6日在主場迎戰猶他爵士隊時，以147比97狂勝（最大得分差距一度為52分），締寫球隊近年來單場最高分的紀錄。唐西奇個人拿到北美職籃生涯第60次「大三元」，並且在當晚的球賽前三節就完成這項創舉。

達拉斯小牛隊（更改譯名之前）曾經於1995年4月11日，在德州休士頓客場挑戰火箭隊時，以156比147勝岀，創下球隊歷年來單場得分最高的紀錄。

德州 喬治亞州 亞特蘭大

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