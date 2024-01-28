場邊人語／勇士衛疆 國王破牆

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彭廣揚

從2023年10月27日起，到2024年1月25日為止，同樣來自加州北部的金州勇士隊和沙加緬度國王隊，總共交手4次，雙方勝負各半，其中有3場比賽終局得分差距都在1分。

金州勇士隊在這個例行賽季4次遭遇戰的前兩仗都是勝出，然而2023年11月28日在沙加緬度以123：124飲恨，1月25日又在主場當著1萬8064名球迷面前，以133：134敗北。

沙加緬度國王隊31歲的先發小前鋒，身高6呎8吋的巴恩斯（Harrison Bryce Jordan Barnes）此役上陣39分鐘50秒，是在場時間最久的球員，投籃命中率58.3 %，也拿到全隊高的39分，三分球投12中7，4次罰球次次破網，還有4個籃板球2次抄截。他在下半場第四節攻下關鍵的7分和1個籃板球1次抄截和一次火鍋。

單場比賽獲得39分，是巴恩斯自從2012年10月31日加入大聯盟以來，單場收穫最多的紀錄。巴恩斯原來單場比賽最多得到36分，那是於2021年10月20日在客場出戰奧勒岡州波特蘭拓荒者隊時創寫的。

這也是巴恩斯在這個賽季中，第3次單場至少獲得30分，以及連續第2場比賽，單場至少獲得32分。

勇士 國王隊 加州

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