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場邊人語／雷霆萬鈞 馬刺敗軍

彭廣揚

奧克拉荷馬城雷霆隊1月24日晚間在德州聖安東尼奧客場，於1萬8130名球迷關注之下，以140比114在本季第二度擊敗聖安東尼奧馬刺隊，拿到例行賽季44戰第31勝，並且取得雙方歷年186次對陣以來的第86次勝利；雷霆隊於是自從1月16日以來，第4次連續取勝對手。

自從2009-10球季以來，奧克拉荷馬城雷霆隊已經有12個球季，戰績都是40勝以上，這種表現只有洛杉磯快艇隊和邁阿密熱火隊可以相提並論。

這兩支球隊曾經於2023年11月14日，在奧克拉荷馬城進行例行賽季首次交鋒，雷霆隊當晚是以123比87橫掃馬刺隊。

馬刺隊現年20歲，身高7呎4吋的國籍先發中鋒溫班亞瑪（Victor Wembanyama）與雷霆隊現年21歲，身高7呎1吋的先發大前鋒霍姆葛倫（Chet Thomas Holmgren）當時上演職業籃球生涯首場的例行賽對決；他們從今以後每次在場上的對抗，都吸引球迷關愛的眼神。

24日的晚間，這兩位年輕的大個兒，並沒有完全成為籃球場上奪目的焦點；溫班亞瑪上陣27分鐘46秒，得到24分有12個籃板球4次助攻4次火鍋。霍姆葛倫則上陣30分鐘8秒，得到17分有9個籃板球4次助攻1次抄截3次火鍋。

雷霆隊的先發組織後衛是現年25歲，身高6呎6吋的亞歷山大（Shaivonte  Aician Gilgeous-Alexander），是全隊在場次久和得分最多的球員；他上陣29分28秒，投籃命中率60  ％，三分球和罰球命中率100%，還有6個籃板球，全隊最多的10次助攻，以及2次抄截。

亞歷山大是NBA史頁之中，第3位球員有過連續10場比賽，每場比賽至少得到25分，以及有2次以上抄截。另外兩位球員有此表現，分別是現年48歲的艾佛森（Allen  Ezail Iverson）和現年60歲的喬丹（Michael Jeffrey Jordan）。

馬刺 喬丹 快艇

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