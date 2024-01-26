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場邊人語／籃網地盤 尼克凌厲

彭廣揚

尼克隊又在終場前1分28秒追平比數，哨響前19秒內依靠4次罰球逆轉勝出。

紐約尼克隊跨橋客場挑戰，23日於1萬7732名球迷關注之下，以108：103本季第兩度擊敗布魯克林籃網隊，拿到例行賽季第27勝，並取得雙方歷年212次對陣的第105次勝利。自從1月17日以來，尼克隊連續第4次取勝。

尼克隊先發組織後衛布朗森（Jalen Brunson）上陣35分鐘47秒，22次投籃，命中11次，命中率50%，全場攻下30分，三分球投7中2，7次罰球6次得分，還有3籃板、4助攻。

布朗森上半場就斬獲18分，成為NBA這個賽季中，第一位於40場比賽，累積得到1000分以上，並且至少有100次三分球命中，及三分球命中率超過40%的球員。

尼克隊先發大前鋒藍道（Julius Randle）上陣36分鐘57秒，是在場時間最久的球員，投籃命中率52.6%，拿到全隊高30分，2次三分球、8次罰球次次破網，還有9個籃板球、7次助攻。他在下半場第四節攻下關鍵的9分和5個籃板球、3次助攻。

藍道加盟尼克隊之後，已有65次以上單場至少獲得30分；前尼克隊中鋒尤恩（Patrick Ewing）曾效力15個球季、1039場比賽，擁有203次單場至少得到30分的紀錄。

籃網先發小前鋒布里吉斯（Mikal  Bridges），身高6呎7吋，於2023年2月9日才由鳳凰城太陽隊被交易到布魯克林籃網隊，當晚上陣36分鐘41秒，得到36分，是全隊收穫最豐富者。

布里吉斯和布朗森，都是來自天主教維拉諾瓦大學校隊。

布魯克林 NBA

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