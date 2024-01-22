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場邊人語／兩將對決 表現叫絕

彭廣揚

薑還是老的辣！

現年22歲，身高6呎3时的休士頓德州佬隊四分衛史饒德（Coleridge Bernard "C. J." Stroud IV  ）1月20日午後4時30分開始，在馬里蘭州客場7萬1018名主場球迷熱情觀戰之下，終場以10：34遭到巴爾的摩烏鴉隊淘汰，無奈地在季後賽止步。

烏鴉隊則是由現年26歲，身高6呎2吋的四分衛傑克森(Lamar  Demeatrice Jackson Jr.)領銜。

他在比賽中没有遭到過攔截，和8名隊友合作，傳球22次，其中16次成功，最長傳接距離21碼，累積傳接推進152碼，有2次傳接成功達陣過，3次遭到擒殺和損失29碼；同時發動42次衝鋒，累積推進229碼；其中自己還有2次衝鋒達陣。

這場比賽致勝關鍵，出現在下半場；德州佬隊在下半場面對烏鴉隊的嚴密防守之下繳了白卷。

史饒德在南加州洛杉磯附近成長，是俄亥俄州立大學校友，也是大聯盟於2023年選秀由休士頓德州佬隊圈選的探花，他在這個賽季有過15次先發。

他在這場比賽中沒有遭到過攔截，和7名隊友合作，傳球33次，其中19次成功，最長傳接距離29碼，累積傳接推進175碼，没有傳接成功達陣過，也沒有遭到擒殺和損失。同時發動14次衝鋒，累積推進38碼但是沒有衝鋒達陣。

烏鴉隊此役共有37分鐘35秒掌握球權，全埸每一節至少都有得到3分，上半場雙方以10：10戰成平手。

德州佬隊成軍已經有22年，從來沒有資格角逐大聯盟年度總冠軍榮銜，所以至今也沒有捧回超級盃；最近連續3個例行球季都沒有晉級季後賽。

德州佬隊和烏鴉隊互相較勁，是自從2002年12月15日，歷年在例行賽和季後賽才交戰14次，烏鴉隊的戰績12勝2敗；雙方最近一次對抗，是於2023年9月10日由烏鴉隊以25：9告捷。

德州 季後賽 休士頓

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