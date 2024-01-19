場邊人語／國王遮陽 逆轉走樣

現年35歲的大前鋒杜蘭特（Kevin Wayne Durant ），在第四節結束之前29秒鐘之內，4次站上罰球線都完成任務，是地主球隊最終逆轉勝出的關鍵。

主場在亞利桑納州 鳳凰城的太陽隊，於上半場結束時，就以51比68落後，第四節開始時還是以84比96追趕，然而終場哨音響起時，則是以119比117險勝沙加緬度國王隊 。

太陽隊28歲的得分後衛艾倫（Grayson James Allen）在這場比賽中，上陣37分鐘10秒，有29分5個籃板球6次助攻的收穫，14次三分球投籃9次都得分，打平球隊史頁之中球員單場三分球最多得分紀錄。他在上半場就得到20分，三分球8次出手6次破網。

艾倫身高6呎4吋，於佛羅里達州 傑克森維爾出生，是杜克大學的校友，2018年6月21日參加美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA)年度選秀，由猶他爵士隊在第1輪21順位選中。

艾倫自從於2018年10月22日轉戰職籃之後，先後在爵士隊、慢水師灰熊隊、密爾瓦基公鹿隊效力過。

太陽隊因此獲得本季第22勝，也是由1月11日以來三連勝；國王隊則是苦吞賽季開始以來第17次失利。

鳳凰城太陽隊和沙加緬度國王隊，在例行賽季排定交手5次，已經遭遇過3次，雙方勝負差距最大值8分；下一次雙方再度較量，是於2月13日在亞利桑納州鳳凰城。

雙方在這場比賽之中各有表現，太陽隊在下半場兩節的得分都超過33分，而國王隊則是在第一節和第二節分別有39分和29分收穫。

太陽隊當晩團隊投籃命中率為49.4%，三分球命中率45.9%，46次籃板球和20次失誤。國王隊團隊投籃命中率達到50%，三分球命中率45%，31次籃板球和14次失誤。

國王隊當晚，曾經一度大幅領先太陽隊22分。