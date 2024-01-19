我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多嚴查 華女用共同帳戶下丈夫的卡 也被攔

Fed官員預期第3季才降息：不確定因素太多 應謹慎行事

場邊人語／國王遮陽 逆轉走樣

彭廣揚

現年35歲的大前鋒杜蘭特（Kevin Wayne Durant ），在第四節結束之前29秒鐘之內，4次站上罰球線都完成任務，是地主球隊最終逆轉勝出的關鍵。

主場在亞利桑納州鳳凰城的太陽隊，於上半場結束時，就以51比68落後，第四節開始時還是以84比96追趕，然而終場哨音響起時，則是以119比117險勝沙加緬度國王隊

太陽隊28歲的得分後衛艾倫（Grayson James Allen）在這場比賽中，上陣37分鐘10秒，有29分5個籃板球6次助攻的收穫，14次三分球投籃9次都得分，打平球隊史頁之中球員單場三分球最多得分紀錄。他在上半場就得到20分，三分球8次出手6次破網。

艾倫身高6呎4吋，於佛羅里達州傑克森維爾出生，是杜克大學的校友，2018年6月21日參加美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA)年度選秀，由猶他爵士隊在第1輪21順位選中。

艾倫自從於2018年10月22日轉戰職籃之後，先後在爵士隊、慢水師灰熊隊、密爾瓦基公鹿隊效力過。

太陽隊因此獲得本季第22勝，也是由1月11日以來三連勝；國王隊則是苦吞賽季開始以來第17次失利。

鳳凰城太陽隊和沙加緬度國王隊，在例行賽季排定交手5次，已經遭遇過3次，雙方勝負差距最大值8分；下一次雙方再度較量，是於2月13日在亞利桑納州鳳凰城。

雙方在這場比賽之中各有表現，太陽隊在下半場兩節的得分都超過33分，而國王隊則是在第一節和第二節分別有39分和29分收穫。

太陽隊當晩團隊投籃命中率為49.4%，三分球命中率45.9%，46次籃板球和20次失誤。國王隊團隊投籃命中率達到50%，三分球命中率45%，31次籃板球和14次失誤。

國王隊當晚，曾經一度大幅領先太陽隊22分。

國王隊 亞利桑納州 佛羅里達州

上一則

桌球／林昀儒對戰德國削球手3連勝 晉WTT杜哈挑戰賽8強

延伸閱讀

艾瑪史東力挺愛隊 湖人主場戴太陽隊球帽

艾瑪史東力挺愛隊 湖人主場戴太陽隊球帽
NBA／中鋒對決 艾倫力壓溫班亞瑪送馬刺5連敗

NBA／中鋒對決 艾倫力壓溫班亞瑪送馬刺5連敗
灣區捷運恢復運營 調查：脫軌可能人為疏失

灣區捷運恢復運營 調查：脫軌可能人為疏失
NBA／「71分男對決」里拉德下半場飆24分 公鹿逆轉騎士

NBA／「71分男對決」里拉德下半場飆24分 公鹿逆轉騎士

熱門新聞

籠式網球場是正規網球場的縮小版，四周用玻璃牆圍住。(美聯社)

「籠式網球」怎麼打？ 富豪和名流 都迷上了

2024-01-13 10:41
金州勇士助理教練米洛耶維奇（Dejan Milojevic）在球隊私人晚餐聚會上心臟病發，送醫不治，享年46歲。（美聯社）

球隊聚餐心臟病發 勇士助理教練米洛耶維奇驟逝

2024-01-17 20:13
許德敬在美國跳出平台灣室內男子撐竿跳紀錄。

田徑／出自台撐竿跳世家 許德敬在美「飛過」台灣紀錄

2024-01-13 22:55
美國職棒大聯盟2022年起開放使用電子暗號裝置PitchCom（圖），如今30支球隊的每位投手、捕手都在使用。PitchCom共同創辦人漢金斯向中央社記者展示這套技術，首度讓PitchCom講中文及台語。（中央社）

電子暗號裝置改變大聯盟比賽 晶片來自台灣

2024-01-17 17:20
前芝加哥公牛隊球員哈波安慰前克勞瑟遺孀。（美聯社）

NBA／公牛表揚已故總管遭自家球迷噓聲羞辱 柯爾：可恥

2024-01-14 01:15
「英國甜心」瑞度卡努。（美聯社）

澳網／英國甜心又笑了 美網前冠軍瑞度卡努直落2過頭關

2024-01-16 21:05

超人氣

更多 >
北加矽谷洛斯阿圖雙屍命案 證實兩人皆為谷歌工程師

北加矽谷洛斯阿圖雙屍命案 證實兩人皆為谷歌工程師
北加矽谷雙屍命案 疑中國工程師夫妻因裁員釀悲劇

北加矽谷雙屍命案 疑中國工程師夫妻因裁員釀悲劇
波音客機脫落的門板 是這國製造…運安委員會提供新細節

波音客機脫落的門板 是這國製造…運安委員會提供新細節
凱特王妃住院 每日郵報曝光王子妃病史

凱特王妃住院 每日郵報曝光王子妃病史
辛芷蕾演「繁花」 光走路就學了2年… 雙腳都磨出血

辛芷蕾演「繁花」 光走路就學了2年… 雙腳都磨出血