場邊人語／雄獅發威 公羊生畏

來自美式足球大聯盟（NFL）國家聯會北區小組的底特律獅隊，成軍已有94年，從來就沒有機會角逐聯盟年度總冠軍榮銜，更別說能夠捧回超級盃；該隊在最近十個例行球季只有兩次晉級季後賽 。然而，這支球隊卻在今年的季後賽外卡階段旗開得勝。

身高6呎4吋，現年29歲的獅隊四分衛高夫（Jared Goff），1月14日率隊在有6萬6367名現場球迷的密西根州福特球場（Ford Field）作東，以24：23擊敗洛杉磯 公羊隊。

獅隊因此終結在季後賽九連敗的紀錄。場季後比賽連續失利，原來是聯盟最尷尬的紀錄。

底特律獅隊最近第一次在主場取得季後賽勝利，是於1992年1月5日，獅隊以38：6技壓達拉斯牛仔隊告捷。

高夫在加州北舊金山灣區出生，是加州大學 校友，也是大聯盟於2016年選秀活動，由洛杉磯公羊隊圈選為狀元球員。2021年1月30日，公羊隊將高夫交易到底特律獅隊，目標就是交換獲得在佛羅里達州坦帕灣出生，喬治亞大學校友的先發四分衛史塔福特（Matthew Stafford）。

本場比賽，是高夫職業生涯第117次先發，沒有遭到過攔截，沒有失誤，3次遭到擒殺損失22碼，總共和6名隊友合作，傳球 27次，其中 22次成功，最長傳接距離 33碼，累積傳接推進277碼，有1次傳接成功達陣，同時也和2名隊友合作共發動 25次衝鋒，累積推進79碼有2次達陣過。

換句話說，當晚底特律球場的英雄，是一雪前耻的高夫，而不是曾經輝煌的史塔福特。

獅隊此役共有29分鐘55秒掌握球權，除了第四節之外，每節至少都有得到3分，上半場就以21：17領先。