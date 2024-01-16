場邊人語／低温交鋒 酋長上風

美足寒天比賽，冷暖求個自在。

屬於美國職業美式足球 大聯盟（NFL)美國聯會西區小組的密蘇里州堪薩斯城酋長隊，於1月13日晚間7時10分開始，在7萬1492名箭頭球場（GEHA Field at Arrowhead Stadium)球迷觀賞之下，以26比7取勝來自佛羅里達州邁阿密海豚隊。

主場當天的溫度是華氏零下4度（攝氏零下20度）；提早抵達停車場的酋長隊球迷，仍然沒有辜負堪薩斯城的「全球烤肉首都」（Barbecue Capital of the World）的英名，甘冒低溫穿著厚衣戴上防寒手套、帽子、鞋子、護目鏡，進行別開生面的戶外「冰火宴」。

作客的海豚隊，離開了熟悉的陽光、空氣、海濱的氛圍，全場四節的比賽力不從心，只有一節得到7分；而酋長隊在這場比賽之中卻是節節得分。

酋長隊其實明顯受到嚴峻天氣的影響，除了在第一節以傳接達陣方式得分之外，全場共有4次分別從28、26、32、21碼處攻門得分。

13日午後，紐約州霍楚 (Kathleen Hochul)宣布，經過與美國職業美式足球大聯盟持續溝通，並且和賓夕法尼亞州匹茲堡鋼人隊、紐約州水牛城比爾隊、紐約州相關公共安全單位協商之後，決定將14日下午1時在水牛城進行的比賽，順延到15日下午4時半還在水牛城舉行，以便維護球員、球迷、球場的公共安全。

由於紐約上州部分地區，在14日的下午仍然有強風和驟急降雪，不少球迷都有懸念，認為這場職業美式足球的季後賽，很有可能需要二度改期。

然而霍楚州長及時公開強調，這場比賽將不會再延期；她相信氣象預報，認為水牛城屆時應該降雪停止，球迷應該可以如常的往返球場。

同時，匹茲堡鋼人隊已經搭乘專機抵達水牛城，做好「風雨故人來」的挑戰準備。