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場邊人語／德州狂野 布朗哽咽

彭廣揚

來自美國職業美式足球大聯盟（NFL)  美國聯會北區小組的克里夫蘭布朗隊，1月13日午後3時32分開始，和代表美國聯會南區小組的休士頓德州佬隊對陣，展開本屆超級盃外卡階段系列賽事。

德州佬隊運用主場的優勢，在有7萬1946名球迷捧場的比賽之中，每節至少有7分收穫；布朗隊則是在下半場完全繳交白卷。德州佬隊在終場時，是以45：14強勢取勝。

自從1980年以來，共有7支大聯盟的球隊由外卡資格過關斬將，終於贏得超級盃冠軍。

這些球隊包括加州奧克蘭突擊者隊、科羅拉多州丹佛野馬隊、馬里蘭州巴爾迪摩烏鴉隊、賓夕法尼亞州匹茲堡鋼人隊、紐約巨人隊、威斯康辛州綠灣包裝工隊、佛羅里達州坦帕灣海盜隊。

布朗隊成軍已經有75年，從來沒有資格角逐大聯盟年度總冠軍榮銜，因此無緣捧回超級盃；而德州佬隊組建只有22年歷史，還没有一次角逐過年度總冠軍。

在大聯盟的超級盃史頁之中，目前只有4支球隊從來無緣參加，他們是布朗隊、德州佬隊、底特律獅隊和傑克森維爾美洲虎隊。

布朗隊和德州佬隊爭鋒，自從2002年10月20日以來，歷年已經在例行賽和季後賽共交戰14次，布朗隊的戰績是7勝7敗，雙方最近一次對抗，是於2023年12月24日由布朗隊以36：22取勝。

德州 超級盃 加州

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