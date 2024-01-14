場邊人語／爵士助攻 暴龍落空

猶他爵士隊在下半場收穫81分，全場共有5名球員每人至少有過5次助攻，終局是以145比113於主場取勝加拿大 多倫多暴龍隊。

爵士隊在這個例行賽季，曾經有過16種不同的先發布陣，動用12名球員。該隊最近津津樂道的勝果，就是1月10日在猶他州 鹽湖城達美球場（Delta Center)的夜戰，以124比111擊退來自科羅拉多州 丹佛的金塊隊。

加拿大多倫多暴龍隊走訪客場，1月12日晚間於1萬8206名球迷關注之下，以32分差距臣服於猶他爵士隊，拿到例行賽季40戰第24敗，並且造成雙方歷年55次對陣以來的第34次敗陣。

爵士隊26歲的芬蘭籍先發大前鋒，身高7呎的馬肯南（Lauri Elias Markkanen ）上陣29分鐘8秒，投籃命中率63.6%，拿到全隊最高的22分，還有9個籃板球1次抄截2次助攻。他在上半場攻下關鍵的10分和4個籃板球1次助攻1次抄截。

爵士隊的先發組織後衛塞克森（Collin Darnell Sexton）上陣20分鐘9秒，爲全隊在場第三久者，10次出手投籃命中5次，命中率50%，上半場就攻下14分，三分球投1中1，8次罰球7次得分；還有2個籃板球3次助攻2次抄截。全場得到20分，三分球出手3次全部命中。