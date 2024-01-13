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場邊人語／小熊輪值 添東洋味

彭廣揚

第37屆小熊隊球團大會（Cubs  Convention)，12日起在芝加哥舉行三天；大會的重頭戲，是鄭重介紹新簽約加盟，現年30歲，來自日本職棒橫濱DeNA海灣之星隊的左投手今永昇太（Shota Imanaga）。

小熊隊屬於美國職棒大聯盟(MLB)國家聯盟中區小組，目前陣容中的29歲左外野手，是來自日本的鈴木誠也（Seiya  Suzuki ）。

小熊隊每年定期舉行球團大會，安排球隊、球員、球迷進行近距離的交流；這個面向所有球迷的活動，通常會適時精選和宣布一宗令人振奮的消息。

今永昇太身高只有5呎10吋，曾代表日本國家隊，於2023年世界棒球經典賽總決賽先發，對抗美國國家隊2局2次三振對方，被擊出4支安打和責失1分，並拿下勝投，造就日本隊第三次榮獲這項比賽的總冠軍。

今永昇太將加入小熊隊陣容，爭取先發輪值；這份名單包括現年28歲的左投手史提爾（Justin Steele）、32歲的右投手泰隆（Jameson Taillon）、34歲的右投手漢崔克斯（Kyle Hendricks）、24歲的新秀左投手威克斯（Jordan Wicks），以及26歲的右投手韋斯涅斯基（Hayden  Wesneski)、26歲的墨西哥籍右投手阿塞德（Javier Assad）、34歲的左投手史邁利（Drew Smyly ）。

日本 墨西哥 經典賽

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