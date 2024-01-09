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場邊人語：年度選秀 話題不休

彭廣揚

美國大學校際美式足球聯賽年度總冠軍揭曉之後，預定在密西根州底特律舉行的美國職業美式足球大聯盟（NFL)年度選秀活動成為眾所矚目。

芝加哥熊隊會不會因此無視現年24歲的菲爾德斯（Justin Skyler  Fields）的表現，而選擇新的主戰四分衛嗎？這是年度的選秀活動最主要懸念。

仍然在俄亥俄州立大學攻讀學位的6呎4吋外接手哈瑞森(Marvin Darnell Harrison  Jr.)，雖然還沒有正式宣布將參加選秀，可是他的家庭背景和候選準備，促使他有望成為選秀的大贏家。

在華盛頓哥倫比亞特區出生，來自加尼福利亞州洛杉磯的南加大校隊，曾經獲選為2022年度全國大學美式足球最佳運動員，現年22歲的四分衛威廉斯（Caleb Sequan Williams)，經常和亞利桑納紅雀隊的當家四分衛穆雷（Kyler Cole  Murray)並提，極有可能在選秀的第一輪就脫穎而出。

身高6呎4吋的四分衛梅伊（Drake  Maye ），是在北卡羅萊納州夏洛特出生，目前就讀於北卡羅萊納大學。他是否會吸引新英格蘭愛國者隊關注的眼神，成為球隊先發助力。

現年23歲，在佛羅里達州坦帕出生的潘尼克斯（Michael Tarrence Penix  Jr.），目前是美國大學美式足球運動天地最熱門的先發四分衛，來自華盛頓大學隊。

現年23歲，身高6呎4时，在加州聖伯納廸諾出生，代表路易斯安納州立大學的先發四分衛丹尼斯（Jayden  Daniels），剛剛獲選為2023年度全國大學美式足球最佳運動員；亞特蘭大隼鷹隊會把握時機圈選這名生力軍嗎？

雖然威廉斯、梅伊和丹尼斯都是很早就已經針對選秀活動醞釀和準備，然而潘妮克斯正在逐漸成為這次選秀最熱門的話題。

尋找一名稱職的先發四分衛，還是職業大聯盟各支球隊關心的焦點。

足球 北卡 俄亥俄州

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