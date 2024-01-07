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場邊人語／溜馬助攻 老鷹挨轟

彭廣揚

溜馬隊歡慶聖誕節之後，攻勢凌厲令對手難以招架，場均勝分差距超過20分。

5日晚上，印地安納溜馬隊作東，於第一節就以38比24超前，上半場結束時，以78比54領先，終場哨音響起時，以150比116大勝。

來自印地安納州的溜馬隊，是在印地安納州甘布里奇球場(Gainbridge  Fieldhouse)出賽，以34分明顯差距技壓客隊，拿到NBA 本季第20勝，並且喜迎自從2023年12月26日以來的六連勝。

溜馬隊曾經於2019年2月2日到11日之間，創寫過六連勝紀錄。

來自喬治亞州亞特蘭大的老鷹隊和溜馬隊，在例行賽季排定交手4次，已經遭遇過2次，下一次雙方再度較量，是於1月12日在亞特蘭大。

溜馬隊在這場比賽之中又是火力全開；在上半場第二節的得分達到40分，第三節和第四節各有39分和33分收穫。

現年23歲，身高6呎5吋，曾經1次當選全明星的溜馬隊先發組織後衛哈利伯頓（Tyrese John Haliburton）上場25分鐘12秒，攻下10分和有8個籃板，以及多達18次助攻2次抄截1次火鍋。

哈利波頓的隊友，現年27歲，身高6呎11吋，在德州出生的溜馬隊先發中鋒透納（Myles Christian Turner），上場22分鐘15秒，5次罰球全部命中，攻下全隊最多的27分；還有5個籃板3次助攻1次抄截1次火鍋。

溜馬隊當晩團隊投籃命中率達到63.8%，三分球命中率有48.7%，39次籃板球和16次失誤，13次罰球11次破網，還有創紀錄的50次助攻。老鷹隊團隊投籃命中率也有43%，三分球命中率只有23.8%，37次籃板球和14次失誤，21次助攻。

溜馬隊剛剛於2023年12月30月晚間，在主場迎戰紐約尼克隊時，累積40次團隊助攻，寫下球隊單場最多助攻次數的紀錄。

哈利 亞特蘭大 聖誕節

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