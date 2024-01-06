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場邊人語／老將識途 烏鴉有路

彭廣揚

當初，他本來要搭機前往新澤西州，準備加入招募條件寬厚的噴射機隊，還好，他改變主意轉往馬里蘭州短期投奔巴爾迪摩烏鴉隊。

經過17個例行賽程，噴射機隊已和季後賽無緣，而烏鴉隊則擁有NFL最佳戰績，昂首晉級季後賽，並且享有主場優勢。現年31歲的外接手小貝克漢（Odell Beckham Jr.）的遠見令人折服。

小貝克漢身高5呎11吋，出生於紐奧良，是路易斯安納州立大學的校友，他在校隊3年期間參加過40場比賽，累積接應143次推進2340碼有12次傳接達陣。

他參加2014年NFL年度選秀，由紐約巨人隊在第一輪12順位選中，隨後效力過巨人隊、克里夫蘭布朗隊、洛杉磯公羊隊和烏鴉隊。

2022年在南加州洛杉磯，洛杉磯公羊隊以23：20逆轉擊敗辛辛那提猛虎隊，勇奪第51屆超級盃。小貝克漢在這場關鍵的比賽中，於第一節結束之前6分鐘22秒時，演出17碼的轉接達陣首開紀錄。

小貝克漢希望今年能夠代表烏鴉隊，再添一枚冠軍戒指。

烏鴉隊成軍有28年，有過2次角逐年度總冠軍的機會，每次都成功地捧回超級盃。

小貝克漢本賽季出場14次，先發6次，64次成為傳接對象，35次成功傳球，最遠距離51碼，傳接達陣3次。

他在職業生涯的前25場比賽，累積傳接距離2625碼。他還在爭奪超級盃的大賽中，有2次傳接達陣。

小貝克漢，看你的！

超級盃 洛杉磯 季後賽

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