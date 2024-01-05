場邊人語／小球算數 勇士勝出

金州勇士 隊在連續輸給丹佛金塊隊、邁阿密熱火隊和達拉斯獨行俠隊之後，1月2日晚間終於在北加州舊金山 的主場，以121：115取勝奧蘭多魔術隊。

勇士隊自從2022年3月22日到2023年1月7日之間，3次對抗魔術隊都是戰敗。勇士隊最近一次在舊金山大通球場（Chase Center)擊敗奧蘭多魔術隊，是於2021年12月6日晚間；勇士隊在當晚以126：95大勝，先發組織後衛柯瑞 (Stephen Curry)全場攻下31分；將其三分球得分次數累積有3958次。

這場比賽是勇士隊，最近三年連續取得開門紅。2021年1月1日和2023年1月2日，勇士隊分別在新年的第一場比賽，取勝猶他爵士隊和亞特蘭大老鷹隊。

勇士隊是NBA平均身高（6呎5.4吋）最矮的球隊，而奧蘭多魔術隊則是隊員平均身高(6呎6.7时）比較佔優勢的球隊。

柯瑞在2日的比賽中，演出了他的小球功夫，不僅以三分球爭取球隊進攻節奏，而且隨時以拋球、插板球等兩分球落實收穫。

他剛剛於2023年12月16日，成為大聯盟有史以來第一位三分球投籃得分超過3500次的球星。

他於2日上陣35分鐘14秒，爲全隊在場最久者，也是雙方得分最高者；20次出手投籃命中12次，命中率60%，全場攻下36分，三分球投9中4，命中率44.4%，11次罰球8次得分，命中率72.7%，還有2個籃板球6次助攻4次抄截1次火鍋。

勇士隊在這次交鋒中勝出，還是由於5名先發和2名替補，得分都是雙位數。