場邊人語／玫瑰正艷 糖蜜滿面

玫瑰盃(Rose Bowl)已經落幕，密西根大學隊在加時階段以27：20擊敗阿拉巴馬大學隊。

糖盃(Sugar Bowl)也已分出勝負，華盛頓大學隊以37：31制伏德州大學隊。

1月8日，年度大學校際美式足球 聯賽年度總冠軍大賽，將在德克薩斯州休士頓市中心的能源球場進行。

大賽的主角，就是來自美國西岸華盛頓州西雅圖的華盛頓大學隊(The Huskies)，以及來自密西根州安娜堡的密西根大學隊(The Wolverines)。

密西根大學隊本季的戰績是14場全勝，其中7次保衛主場成功，在客場有5次傳來捷報，還有2次是在中立的場地獲勝。

華盛頓大學隊本季的戰績也是14場全勝，其中7次捍衛主場成功，在客場有5次凱旋歸來，還有2次是在中立的場地戰勝。

華盛頓大學隊自從1991年就沒有品嚐過全國封王的滋味；密西根大學隊則是由1997年起無緣稱霸全美。

美国大學校際美式足球冠軍的榮銜，自從1869年以來就一直存在；可是「美國大學校際美式足球聯賽年度總冠軍」產生，則是由2014年開始。

至今共產生了九屆總冠軍；他們分別是俄亥俄州 立大學隊（2014）、阿拉巴馬大學隊（2015）、克里門森大學隊（2016）、阿拉巴馬大學隊（2017）、克里門森大學隊（2018）、路易斯安納州 立大學隊（2019）、阿拉巴馬大學隊（2020）、喬治亞大學隊（2021）、喬治亞大學隊（2022）。