場邊人語／灰熊環顧 金塊永固

主隊28歲的6呎11吋先發中鋒柯約奇（Nikola Jokić）上陣29分鐘58秒，11次出手投籃全部破網，命中率100%，全場攻下26分，為全隊最高得分者。

他於全場演出本季第12次，美加職籃生涯第116次「大三元」；三分球投1中1罰球3次出手3次得分，還有14個籃板球10次助攻和2次火鍋。

約柯奇才於12月25日聖誕節 當天午後，於主場出戰金州勇士 隊時，創寫個人單場18次罰球每次都得分的「完美」紀錄。

丹佛金塊隊於12月28日晩間在科羅拉多州丹佛的波爾球場（Ball Arena)球場作東，一路領先地以142比105擊敗孟菲斯灰熊隊，拿到例行賽季第23勝，並且取得自從12月18日以來的連續第6次勝利。

丹佛金塊隊志在衛冕大聯盟年度總冠軍；單場得到142分，是這個球季新高紀錄之一。

明尼蘇達灰熊隊當天也在主場，以118比110取勝德州 達拉斯獨行俠隊，獲得本季第23場捷報，成為美加地區男子實業籃球大聯盟（NBA)西區戰績排名第一。

曼菲斯灰熊隊先發組織後衛莫蘭特(Temetrius Jamel "Ja" Morant )，當晚掛了病後沒有出場。