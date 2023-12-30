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場邊人語／大學男籃 排名一覧

彭廣揚

聖誕節過後的一天，由美聯社（Associated Press）主導的美國大學校際男子籃球隊（NCAA）排行榜更新，來自印第安納州的普度大學隊以11勝1敗的成績仍然高居榜首。

在這份排行榜名列前10名的學校代表隊，依序還包括來自堪薩斯州勞倫斯的堪薩斯大學隊、德州休士頓大學隊、亞利桑納大學隊、康乃廸克州大學隊、田納西大學隊、佛羅里達大學隊、肯塔基大學隊、北卡羅萊納大學隊和校址位於威斯康辛州密爾瓦基的天主教馬基特大學隊。

這份名單的第11名到第20名包括以下大學代表隊：伊利諾大學隊、奧克拉荷馬大學隊、華盛頓州斯波坎的岡薩加大學隊、猶他州楊百翰大學隊、科羅拉多州立大學隊、北卡羅萊納州杜克大學隊、德州貝勒大學隊、南卡羅萊納州克里門森大學隊、田納西州曼菲斯大學隊、維吉尼亞州哈瑞斯堡的麥廸臣大學隊。

名列第21名到第25名的球隊還有：德州大學隊、內布拉斯加州奧馬哈天主教克萊頓大學隊、威斯康辛大學隊、密西西比大學和普羅旺斯學院隊。

上一屆NCAA男子籃球年度總冠軍為康州大學隊，其他進入最後四強的隊伍是聖地牙哥州立大學隊、佛羅里達州邁阿密大學隊、佛羅里達大西洋大學隊。

德州 北卡 維吉尼亞州

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