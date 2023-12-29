場邊人語／加時事成 灰熊險勝

莫蘭特（右）拿下灰熊最高的31分。（路透）

紐奧良鵜鶘隊全場三節半都表現得中規中矩，然而最後半節卻遭到對方逆轉。

曼菲斯灰熊隊近況尤佳，12月26日晚間在路易斯安納州 紐奧良的思慕雪（Smoothie King Center）球場作客，於加時比賽階段以116比115擊敗鵜鶘隊，拿到例行賽季第10勝，並且取得自從12月18日以來的連續第4次勝利。

曼菲斯灰熊隊先發組織後衛莫蘭特（Temetrius Jamel "Ja" Morant）上陣39分鐘39秒，24次出手投籃命中12次，命中率50%，全場攻下31分，為全隊最高得分者，他於全場三分球投7中1罰球8次出手6次得分，還有4個籃板球7次助攻1次抄截2次火鍋。

莫蘭特現年24歲，身高6呎2吋，2019年10月23日在大聯盟亮相。這個球季已經有3場比賽個人至少得到30分，全場投籃命中率為50%以上，而且至少有7次助攻。

莫蘭特於12月19日才在本球季首次登場，個人就獨得34分，球隊也克服落後24分的劣勢，終場以115比113險勝。

紐奧良鵜鶘隊先發大前鋒、現年23歲的威廉森（Zion Lateef Williamson）上陣35分鐘38秒，17次出手投籃命中7次，命中率41.2%，全場攻下23分，為全隊次高得分者，他於全場沒有投過三分球罰球12次出手9次得分，還有11個籃板球1次助攻1次抄截。