場邊人語／公鹿到訪 紐約豪放

紐約尼克隊主場作東，12月25日午後在紐約市 曼哈坦麥迪臣廣場花園（Madison Square Garden），以129比122擊敗近況勇猛的密爾瓦基公鹿隊，拿到例行賽季第17勝，並且取得雙方歷年來的第106次勝利。

這是尼克隊第56次在美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA）聖誕節 大賽亮相，也是第24次傳出捷報。

尼克隊最近一次在主場戰勝公鹿隊是2020年12月27日晚間以130比110勝岀。

尼克隊在這次出賽之前，對抗公鹿隊已經有9次連續失敗的紀錄。

紐約尼克隊的左撇先發組織後衛布朗森（Jalen Marquis Brunson）上陣37分鐘8秒，28次出手投籃命中15次，命中率53.6%，全場攻下38分，上半場就斬獲20分，三分球投2中1和4次罰球3次得分；下半場也有18分進帳，沒有三分球出手，還有2個籃板球5次助攻。

布朗森在這個球季已經有3場比賽個人至少得到35分，全場投籃命中率為55%以上，而且至少有5次助攻。

尼克隊替補得分後衛奎克利（Immanuel Jaylen Quickley）當晚上陣22分鐘29秒，攻下20分，光是下半場第四節就收獲11分，4次出手投籃和2次罰球全部命中。

尼克隊和公鹿隊交鋒，歷年以來尼克隊都沒有占到上風，目前累積的戰績是106勝125敗。

尼克隊的先發得分後衛巴瑞特（Rowan Alexander "RJ" Barrett Jr.）上陣27分鐘34秒得到21分；先發大前鋒，身高6呎8吋的藍道（Julius Deion Randle）則上陣40分鐘58秒，拿到24分9個籃板球2次助攻。

身高6呎11吋，7次當選全明星的公鹿隊大前鋒「字母 哥」安戴托昆波（Giannis Sina Ugo Antetokounmpo），獲得32分13個籃板球和6次助攻。