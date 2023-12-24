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場邊人語／聖誕助興 勞駕球星

彭廣揚

NBA第76屆聖誕節大賽，12月25日中午起舉行五場賽事。

在聖誕節的當天，能夠觀賞職業籃球比賽的傳統，始自於20世紀1947年。今年是連續第16年，在美國進行5場的聖誕節職籃大賽，屆時將透過13個小時直播畫面和超過50種語言，向全球200個以上的國家地區播送。

今年的五場對抗賽，包括最近4年曾經獲得年度總冠軍的隊伍，分別是洛杉磯湖人隊（2020）、密爾瓦基公鹿隊（2021）、金州勇士隊（2022）和丹佛金塊隊（2023）。

出賽依序是紐約尼克隊在麥迪遜廣場花園（Madison Square  Garden)在中午迎戰來自威斯康辛州密爾瓦基的公鹿隊。這將是尼克隊第55次參加聖誕節大賽；該隊的參與紀錄，在大聯盟無與倫比。

金州勇士隊，下午將走訪科羅拉多州丹佛波爾球場（Ball Arena)和金塊隊較量高低；波士頓塞爾蒂克隊，傍晚時分將走訪洛杉磯湖人隊的主場- 加密貨幣網球場（Crypto.com Arena）；費城76人隊，晚間將走訪佛羅里達州邁阿密熱火隊的主場 - 捍衛球場 (Kaseya Center)；德州達拉斯獨行俠隊，也將於晚間走訪亞利桑納州鳳凰城的足跡球場（Footprint Center)挑戰太陽隊。

湖人隊是聖誕節大賽的大贏家，歷年以來已經有24次凱旋而歸。而且湖人隊的招牌球星詹姆斯(LeBron Raymone James  Sr.)已經17次參加聖誕節大賽，累積得到460分，這個紀錄傲視群雄。

九名球員曾經在聖誕節大賽，有過「大三元」表現，其中已經在名人堂入列的組織後衛羅賓森（Oscar Palmer  Robertson），個人12次當選全明星，就有過4次精彩表現。

聖誕節 湖人 勇士

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