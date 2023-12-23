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場邊人語／右投山本 美西投奔

彭廣揚

現年25歲的日本籍右投手山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）12月21日終於和美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊達成協議，簽訂一紙為期12年總價3億2000萬美元的厚約，另外包括5000萬美元的簽約金。

來自紐約的洋基隊和大都會隊，雖然從11月初卯足勁出面、出動、出資、出力爭取加盟，到頭來還是白忙一場。

在美國職棒大聯盟的作戰歷史中，通常各支球隊對於先發投手的合約，態度都傾向保守；山本由伸身為過江龍，竟然能夠獲得如此長約著實不容易。

洛杉磯道奇隊因此在過去的10天之中，確定成為目前美國職棒球隊之中，對於來自美國和日本的職業棒球球員，都具備無與倫比的吸引力。

現年29歲的「二刀流」大谷翔平，於12月9日經過深思熟慮，決定由洛杉磯天使隊轉往洛杉磯道奇隊。現年30歲、身高6呎8吋的右投手葛拉斯諾（Tyler Allen Glasnow）則是於12月14月由佛羅里達坦帕灣光芒隊被交易到洛杉磯道奇隊後，次日就更新為期5年總價1億3650萬美元的合約。

山本由伸身高不滿6呎，他將如何擔負起道奇隊的先發輪值？這是道奇隊的隊友、球迷、宿敵最大的懸念。

山本由伸的四縫線快速球時速達到97英哩，然而他的慢速曲球卻可能是致命武器。

巧合的是，現年35歲、身高6呎4吋的洛杉磯道奇隊當家左投克蕭（Clayton Edward Kershaw），最拿手的武器就是落差明顯的曲球。

道奇 洛杉磯 日本

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