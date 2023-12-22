場邊人語／球隊盛裝 賭城做莊

美國職業美式足球大聯盟（NFL）預定於2024年2月11日在內華達州拉斯維加斯的忠誠航空球場（Allegiant Stadium）舉行第58屆大聯盟年度總冠軍決賽，也就是超級盃大賽。

分別屬於大聯盟美聯和國聯的32支球隊，目前都是步步為營，及時把握每一次出場比賽的機會，爭取晉級季後賽 。

主場在馬里蘭州巴爾廸摩的烏鴉隊於12月17日晚間在佛羅里達州 傑克森維爾以23比7擊敗美洲虎隊，成為率先確認季後賽資格的球隊。

美聯有7個季後賽名額，正在爭奪這些名額的球隊依次包括佛羅里達州邁阿密海豚隊、坎薩斯城酋長隊、佛羅里達州傑克森維爾美洲虎隊、俄亥俄州 克里夫蘭布朗隊、俄亥俄州辛辛那提猛虎隊、印第安納州印地安納亞波里斯小馬隊。

到如今晉級前景不樂觀的球隊，包括德州休士頓德州佬隊、纽约上州水牛城比爾隊、賓夕法尼亞州匹茲堡鋼人隊和科羅拉多州丹佛野馬隊、內華達州拉斯維加斯突擊者隊和加州洛杉磯電光隊。

另外有3支來自美聯的球隊已經注定和季後賽無緣，它們是田納西州泰坦隊、紐約噴射機隊和新英格蘭愛國者隊。

國聯也有7個季後賽名額，積極爭取的球隊包括加州舊金山四九人隊、賓夕法尼亞州費城老鷹隊、德州達拉斯牛仔隊、密西根州底特律獅隊、佛羅里達州坦帕灣海盜隊、明尼蘇達州維京人隊、加州洛杉磯公羊隊。

目前晉級季後賽不被看好的國聯球隊，包括路易斯安納州紐奧良聖徒隊、華盛頓州西雅圖海鷹隊、喬治亞州亞特蘭大隼鷹隊、威斯康辛州綠灣包裝工隊、紐約巨人隊、芝加哥熊隊。

已經確定沒有參加季後賽資格的國聯球隊是華盛頓哥倫比亞特區司令隊、亞利桑納州鳳凰城紅雀隊、北卡羅來納州夏洛特黑豹隊。