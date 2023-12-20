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場邊人語／比爾衝鋒 牛仔破功

彭廣揚

這場比賽本來是兩位年輕四分衛的對決。

現年27歲、身高6呎5时的紐約水牛城比爾隊先發四分衛艾倫（ Joshua Patrick Allen )，於12月17日午後4時26分開始在7萬933名球迷出席的高點球場（Highmark Stadium）觀賞之下，個人有1次衝鋒達陣表現，團隊以31比10取勝德州達拉斯牛仔隊，及時在美國職業美式足球大聯盟（NFL）美聯東區小組在例行賽季拿到第8勝，繼續向季後賽前行。

邁阿密海豚隊目前在東區小組領先。達拉斯牛仔隊則已經獲得晉級季後賽資格。

比爾隊全場有35分鐘5秒掌握球權，在這場比賽每節至少得到3分，上半場就以21比3领先。

17日的比賽是達拉斯牛仔隊當家四分衛-現年30歲、身高6呎2时的普瑞斯柯特（Rayne Dakota Prescott）職業生涯第111次先發亮相，他的累積戰績是71勝40負。

他全場遭到1次攔截，有3次遭到擒殺和損失28碼，總共和7名隊友合作傳球34次，其中21次成功，最長傳接距離16碼，累積傳接推進134碼，沒有傳接成功達陣，同時也和4名隊友合作發動20次衝鋒，累積推進89碼，有1次達陣，普瑞斯柯特本人有4次衝鋒，累進27碼沒有衝鋒達陣過。

比爾隊和牛仔隊爭鋒始自1971年9月19日；歷年在例行賽和季後賽共交戰14次，比爾隊的戰績是6勝8敗，雙方最近一次對抗，是於2019年11月28日由比爾隊以26比15取勝。

季後賽 足球 德州

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