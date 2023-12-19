場邊人語／雄獅威武 野馬徒舞

來自密西根州底特律的獅隊，本季是美國職業美式足球大聯盟（NFL）被看好的球隊之一，正在積極備戰睽違6個球季的季後賽 。

身高6呎4吋、現年29歲的獅隊四分衛高夫（Jared Thomas Goff ），12月16日晚間8時15分開始，率隊在擁有6萬4560名現場球迷的密西根州福特球場（Ford Field）作東，以42比17擊敗科羅拉多丹佛野馬隊，笑納美國職業美式足球大聯盟（NFL）國聯北區小組例行賽季第10勝。

大聯盟在進入例行賽季第15周的賽程之後，屬於國聯的費城老鷹隊、舊金山四九人隊和達拉斯牛仔隊，戰績都是10勝3負，底特律獅隊因此成為大聯盟少數戰果搶眼的隊伍之一。

高夫在加州北舊金山灣區出生，是加州大學 校友，也是大聯盟於2016年選秀活動，由洛杉磯公羊隊在圈選的狀元球員。

當天比賽是高夫職業生涯第114次先發，沒有遭到過攔截，總共和8名隊友合作傳球34次，其中24次成功，最長傳接距離29碼，累積傳接推進278碼，有5次傳接成功達陣，同時也和2名隊友合作共發動28次衝鋒，累積推進185碼有1次達陣過。

獅隊此役共有31分鐘18秒掌握球權，除了第一節之外，每節至少都有得到7分，上半場就以21比0領先；單節最多得到21分。

野馬隊在2022年球季的戰績為5勝12敗，在2016年2月7日贏得超級盃 之後就再也沒有晉級過季後賽。獅隊在2022年球季的成績是9勝8敗，連續6年都未能參加季後賽。

獅隊成軍已經有94年，至今從來沒有過角逐大聯盟年度總冠軍榮銜，更別說能夠及時把握機會捧回超級盃；最近10個例行球季只有2次晉級季後賽。此外，自從1994年秋季以來，獅隊雖然有7次進擊季後賽，然而每次都是在外卡階段就敗陣。

野馬隊和獅隊是自從1971年11月7日起交手，歷年在例行賽和季後賽只交戰過15次，獅隊的戰績是6勝9敗。雙方最近一次於2021年12月12日對陣，野馬隊以38比10收戰果。