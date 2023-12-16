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場邊人語／關鍵時刻 太陽罰射

彭廣揚

場比賽的關鍵是在於距離終場9.1秒，鳳凰城太陽隊兩名得分後衛先後分別以罰球建功。

主場在亞利桑納州鳳凰城的太陽隊，於上半場結束時以53比56落後，終場哨音響起時，則是以119比116告捷。太陽隊27歲的得分後衛布克（Devin Armani Booker）在這場比賽中斬獲32分，5次站上罰球線都得分。

太陽隊拿下本季第13勝，勇士隊則是苦吞賽季開始以來第13次失利。

鳳凰城太陽隊和金州勇士隊在例行賽季排定交手4次，本季已經遭遇過3次，雙方勝負差距最大值4分；下次雙方再度較量是於2024年2月10日在北加州舊金山。

雙方在這場比賽之中你來我往，太陽隊下半場兩節的得分都超過31分；而勇士隊則是在第二節和第三節都有31分耀眼收穫。

太陽隊當晚團隊投籃命中率為45.2%，三分球命中率35.9%，41次籃板球和15次失誤。勇士隊團隊投籃命中率也有44.6%，三分球命中率34.8%，51次籃板球和15次失誤。

勇士隊和太陽隊目前都是美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA）在「關鍵時刻」（Clutch Games）表現突出的隊伍。「關鍵時刻」通常是指比賽進入到下半場第四節最後5分鐘，雙方比數差距在5分之內最緊張形勢。

勇士隊目前已經出賽23場，其中有19場都是「關鍵時刻」分出勝負，結局是9勝10負；太陽隊也已經出賽過23次，其中15次進入「關鍵時刻」，不過戰績是7勝8負。

12月8日，勇士隊以136比138兩分之差臣服於奧克拉荷馬城雷霆隊。

勇士 加州 亞利桑納州

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