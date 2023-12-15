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場邊人語／費城論術 巫師慘輸

彭廣揚

地主隊在球賽上、下半場，各有75分和71分收穫，客隊終場只有落荒而走。

賓夕法尼亞州費城的76人隊於12月11日晚間在富國銀行球場（Wells Fargo Center）以146比101輕取華盛頓哥倫比亞特區巫師隊，拿到本球季第15場勝利。

這是巫師隊在本季中第19場失利，也是自從11月27日以來的五連敗。

主場在華盛頓哥倫比亞特區的巫師隊，曾經於12月6日在主場以126比13l向76人隊稱臣，客隊當天下半場得分達到71分。

76人隊在最近的3場賽事之中，每場比賽的全隊最高得分者至少有34分。

巫師隊成軍已經有63年，30次躋身季後賽，然而只有1次和年度總冠軍結緣。該球隊在上個球季的戰績是35勝47敗，這個球季已經出戰22場，只拿下3場勝利。

巫師隊和76人隊預定在例行賽季交手4次，下一次雙方再度較量，是於2024年2月10日在華盛頓哥倫比亞特區。

現年22歲、生於德州達拉斯的費城76人隊組織後衛馬克西（Tyrese Kendrid Maxey），上陣24分鐘46秒，出手投籃13次有8次得分，命中率61.5%，三分球9投中5，命中率55.6%，還有1個籃板球6次助攻，全場獲得24分。

現年29歲、生於非洲喀麥隆的費城76人隊七呎中鋒恩比德（Joel Hans Embiid），上陣29分鐘36秒，出手投籃20次有14次得分，命中率70%，三分球投5中2，命中率40 ％，還有11個籃板球6次助攻2次抄截1次火鍋，得到34分。

巫師隊在上半場全隊嘗試15次三分球，只得到9分；然而76人隊同時三分球出手29次有14次破網。

費城 德州 季後賽

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